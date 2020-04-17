Территорию рубежа "Ижора" хотят отдать под строительство храма и автостоянки

Заявителем является не связанная с РПЦ организация.

Комитет по градостроительству и архитектуре поднял вопрос о передаче земли, находящейся между Купчинскими карьерами и прилегающей к музею ДОТ № 204, под строительство храма. Если идея будет одобрена, то согласно приложенному плану на этой территории появится храм, парковка на 30 мест и подъездная дорога. Экспликацию зданий и сооружений по этому проекту можно найти на сайте комитета. На выражение народного мнения комитет дал шесть дней.

На сегодняшний день комитет по градостроительству и архитектуре получил 60 обращений, в которых граждане просят отклонить заявку о застройке.

Заявителем на строительство храма является компания "Просторы-2". Она же занимается проектом планировки территории домов на Софийской улице.

Приход храма Дмитрия Солунского опубликовал в группе в "ВКонтакте" призыв поддержать строительство новой церкви. Там же он указал, в каком разделе КГА можно проголосовать за эту инициативу.

С 2013 года активисты и краеведы Петербурга пытаются создать на этой территории мемориальный комплекс "Ижора", который предполагает сеть оборонительных объектов, сохранившихся в нетронутом виде. Инициативные жители уже восстановили долговременную огневую точку № 204, ставшую народным музеем. Однако сейчас активисты работают над созданием единого мемориального пространства. Для них инициатива отдать земли под церковь стала сюрпризом.

6 февраля краевед Денис Шаляпин и члены и активисты встретились с настоятелем прихода отцом Даниилом. Выяснилось, что он и его коллеги не в курсе, кто автор идеи по строительству храма на заявленной территории. Члены инициативной группы отметили, что они не противники открытия новых храмов, однако, предложили неизвестным авторам проекта сменить локации.

Фото: Piter.tv