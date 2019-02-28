Терапевт: Как не простыть этой весной

В предверии весны стоит особенно обратить внимание на свое здоровье. Как предостеречь себя от простуды, а именно от ОРЗ и ОРВИ: рассказал врач терапевт, гастроэнтеролог Петербурга Константин Саладин.
Сейчас, в весенний период, все таки становится более актуальный вопрос заболеваемости ОРВИ, ОРЗ, по причине того, что люди может быть рано начинают раздеваться, скидывать лишнюю одежду. Продувает, сквозняки, дожди, оттепель - это все факторы, ослабляющие иммунитет. К сожалению, что может привести к риску повышения риска заболеваемости.
Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог
Как не простыть:
- одеваться по погоде
- сбалансированное питание
- витаминотерапия
- закаливание
- спорт
- адекватное количество жидкости
Ежедневная норма витаминов для всех своя, но надо понимать, что из продуктов питания мы уже не получаем идеальные цифры витаминов, минералов и макроэлементов. Поэтому лучше помочь себе - пойти в аптеку, выбрать комплекс, который комфортен по стоимости и по потребностям.
Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог
Терапевт также отметил, - лечить простуду обязательно надо с врачем. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Не надо бояться обратиться в поликлинику по месту жительства. На сегодняшний день, любой желающий обладает такой возможностью.
Видео и фото - PITER.TV
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