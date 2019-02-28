Терапевт: Как не простыть этой весной

Врач терапевт Константин Саладин рассказал журналистам PITER.TV - как подготовиться к наступлению весны и не простыть.

В предверии весны стоит особенно обратить внимание на свое здоровье. Как предостеречь себя от простуды, а именно от ОРЗ и ОРВИ: рассказал врач терапевт, гастроэнтеролог Петербурга Константин Саладин.

Сейчас, в весенний период, все таки становится более актуальный вопрос заболеваемости ОРВИ, ОРЗ, по причине того, что люди может быть рано начинают раздеваться, скидывать лишнюю одежду. Продувает, сквозняки, дожди, оттепель - это все факторы, ослабляющие иммунитет. К сожалению, что может привести к риску повышения риска заболеваемости. Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог

Как не простыть:

- одеваться по погоде

- сбалансированное питание

- витаминотерапия

- закаливание

- спорт

- адекватное количество жидкости

Ежедневная норма витаминов для всех своя, но надо понимать, что из продуктов питания мы уже не получаем идеальные цифры витаминов, минералов и макроэлементов. Поэтому лучше помочь себе - пойти в аптеку, выбрать комплекс, который комфортен по стоимости и по потребностям. Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог

Терапевт также отметил, - лечить простуду обязательно надо с врачем. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Не надо бояться обратиться в поликлинику по месту жительства. На сегодняшний день, любой желающий обладает такой возможностью.

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