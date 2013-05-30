Теплоэнергетики Петербурга с помощью беспилотников предотвратили 120 дефектов с января

Специалисты исследовали более 3 тыс. км теплосетей.

В четверг, 26 мая, в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что с начала этого года петербургские теплоэнергетики совместно с работниками подрядной организации ООО АП "ДИсСО" исследовали более 3 тыс. км теплосетей диаметром от 50 до 1200 мм с помощью беспилотников .

Так, тепловизором были проанализированы кварталы общей площадью почти 240 "квадратов", еще 24,52 "квадрата" обследовали с вертолета.

Благодаря этому способу исследования специалисты обнаружили 100 утечек теплоносителя в 15 районах и 20 утечек в Колпинском и Пушкинском районах.

Фото: Телеграм / ГУП "ТЭК СПб"