У россиян появилась возможность быстрее оформить загранпаспорт

Предельный срок оформления сокращается с 4 до 3 месяцев.

Сейчас россияне по месту пребывания могут оформить загранпаспорт за 3 месяца, а не как раньше за 4. Такой закон окончательно приняла Госдума, сообщает "Российская газета".

Однако на получение загранпаспорта по месту жительства этот закон не повлияет: срок оформления остается таким же - 1 месяц.

К тому же, окончательное чтение Госдума провела по закону об оплате государственных услуг через многофункциональные центры (МФЦ). Сейчас это можно сделать через отделения банков, банкоматах и платежных терминалах. С принятием закона пошлины можно оплатить также и в малонаселенных пунктах.