В следующем матче россиянин встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже. Он одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в рамках второго круга турнира.

Встреча продлилась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

В следующем матче российский спортсмен встретится с оппонентом из Соединенных Штатов Себастьяном Кордой. Матч запланирован на 4 ноября.

Отметим, призовой фонд Paris Masters составляет три миллиона евро.

Ранее дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" добиться ничей с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

Видео: YouTube / Tennis TV