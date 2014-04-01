Сегодня, 28 марта, температура воздуха в Петербурге составляет +12 градусов, а в Ленобласти ожидается от +7..+12 градусов.

В Петербурге обещают дождь во второй половине дня, передаёт пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". При этом сегодня, 28 марта, температура воздуха в Петербурге составляет +12 градусов, а в Ленобласти ожидается от +7..+12 градусов.

По прогнозам синоптиков, в город нагрянет юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Однако сегодня погода оказалась под влиянием тёплого атмосферного фронта.

Напомним, что метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России.

Фото: Piter.tv