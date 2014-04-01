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В Петербурге обещают дождь во второй половине дня
Сегодня, 14:48
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kraratau27

В Петербурге обещают дождь во второй половине дня

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Сегодня, 28 марта, температура воздуха в Петербурге составляет +12 градусов, а в Ленобласти ожидается от +7..+12 градусов. 

В Петербурге обещают дождь во второй половине дня, передаёт пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". При этом сегодня, 28 марта, температура воздуха в Петербурге составляет +12 градусов, а в Ленобласти ожидается от +7..+12 градусов. 

По прогнозам синоптиков, в город нагрянет юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Однако сегодня погода оказалась под влиянием тёплого атмосферного фронта. 

Напомним, что метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: петербург, погода, синоптики
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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