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Метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России
Сегодня, 14:23
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phil_k

Метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России

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Потепление ожидается на один-два градуса выше нормы.

Летом жителей центральной части России ждет потепление на один-два градуса выше нормы, сообщил информационному агентству URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. 

Эксперт отметил, что в июле возможен небольшой дефицит осадков. Это примерно несколько десятков процентов от месячной нормы. В июне и августе и уровень будет в пределах нормы. Погода предстоящего лета плодотворно скажется на урожае.

Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым.

ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

Тишковец считает, что летняя погода идеально подойдет для отдыха в центральной части страны.

Ранее эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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