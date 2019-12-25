Метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России

Потепление ожидается на один-два градуса выше нормы.

Летом жителей центральной части России ждет потепление на один-два градуса выше нормы, сообщил информационному агентству URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что в июле возможен небольшой дефицит осадков. Это примерно несколько десятков процентов от месячной нормы. В июне и августе и уровень будет в пределах нормы. Погода предстоящего лета плодотворно скажется на урожае.

Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

Тишковец считает, что летняя погода идеально подойдет для отдыха в центральной части страны.

Ранее эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

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