Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Ельце после взрыва газа

Погибшими считаются два человека, еще один разыскивается.

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Ельце после взрыва бытового газа. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по Липецкой области. В настоящее время на месте разбора завалом здания на территории поселка Солидарность работают около 260 человек личного состава и 58 единиц спецтехники. Продолжается ликвидация последствий после произошедшего хлопка газа.

На ликвидации последствий задействованы 256 человек личного состава, 58 единиц техники. От МЧС - 100 человек, 15 единиц техники. Сил и средств достаточно. Василий Разумнов, руководитель ГУ МЧС по региону

В настоящее время продолжаются поиски мужчины, который должен находиться под обвалом конструкции. В результате трагедии обрушился один из двух подъездов 16-квартирного жилого дома. По данным администрации, постройка 1970 года не считалась аварийной.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В числе погибших значатся местная жительница 50-ти лет и 11-летняя девочка. Напомним, что по предварительной версии в здании по Школьной улице, 24 произошла утечка газа. В момент обрушения в доме могло находиться 25 человек.

В Госдуме предложили скорректировать отопительные нормы после взрыва в Ногинске.

Фото и видео: Telegram / LifeShot