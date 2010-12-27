Тело петербуржца найдено в реке Кировского района

Каких-либо признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

В минувшую субботу, двадцать второго июня, в Кировском районе Ленобласти в акватории слияния двух рек Мги и Войтоловки найден утопленник. Ужасную находку обнаружили рыбаки, занимающиеся ловлей рыбы поблизости.

Каких-либо признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было, однако какие-либо точные сведения можно будет получить лишь после проведения экспертизы.

Правоохранители выяснили, что мужчина проживал в Санкт-Петербурге, на момент гибели ему было тридцать семь лет. В настоящее время следователи устанавливают все возможные причины смерти.