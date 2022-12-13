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В Сертолово нашли тело младенца женского пола
Сегодня, 15:42
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В Сертолово нашли тело младенца женского пола

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аких-либо повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено.

В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения плода ребенка, сообщили в Следственном комитете 47 региона.

На территории ЖК "Золотые купола" 22 мая был обнаружен плод ребёнка женского пола. Как уточнили в прокуратуре, при обходе сотрудником УК в канализационном коллекторе был обнаружен плод ребенка. Каких-либо повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено.

Вопрос о живорожденности ребенка будет решен в ходе медицинского судебного исследования тела.

СК по Ленобласти

Как уточнили "Невские Новости", следователями устанавливаются причины произошедшего. Разыскивается мать ребёнка. 

Фото: Piter.tv

Теги: сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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