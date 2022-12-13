В Сертолово нашли тело младенца женского пола

В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения плода ребенка, сообщили в Следственном комитете 47 региона.
На территории ЖК "Золотые купола" 22 мая был обнаружен плод ребёнка женского пола. Как уточнили в прокуратуре, при обходе сотрудником УК в канализационном коллекторе был обнаружен плод ребенка. Каких-либо повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено.
Вопрос о живорожденности ребенка будет решен в ходе медицинского судебного исследования тела.
СК по Ленобласти
Как уточнили "Невские Новости", следователями устанавливаются причины произошедшего. Разыскивается мать ребёнка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все