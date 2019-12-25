СК РФ по Томской области возбудил уголовное дело.

Тело бывшего судьи обнаружили сожженным на кладбище под Томском. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в местной полиции. Известно, что жертвой стал 59-летний экс-представитель Молчановской районной инстанции. Еще в конце октября в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже гражданина. Об исчезновении мужчины рассказала его жена.

Тело бывшего федерального судьи Молчановского районного суда Юрия Васильева было обнаружено на кладбище. В суде он проработал больше 20 лет. С заявлением о пропаже обратилась в полицию его супруга в конце октября. источник агентства

В Следственном комитете РФ по региону объяснили, что останки погибшего найдены на территории лесного массива у села Молчаново. Зафиксированы следы насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. При этом личность жертвы следователи уточнять не стали, заметив, что убитый был 1962 года рождения.

В Выборге состоялась церемония передачи останков лейтенанта Алексея Акулова.

Фото: Piter.tv