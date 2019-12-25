Тело бездомного мужчины обнаружено в лесу Ленобласти

У него не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Тело 30-летнего мужчины найдено в лесу Кировского района Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Случайный прохожий увидел тело в районе деревне Жихарево. На вид умершему около 40 лет, рост около 170 сантиметров. У погибшего мужчины короткая стрижка, русые волосы.

На мужчине была камуфляжная куртка, бежевые брюки с черными вставками, клетчатая рубашка. Никаких вещей и документов при мужчине найдено не было.

Пенсионерка погибла после падения в лестничный пролет на Гражданском проспекте.

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