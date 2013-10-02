Тело 21-летнего молодого человека нашли под окнами многоэтажки на Фермском шоссе

На 11 этаже проходила вечеринка. Молодые люди собрались, чтобы отметить окончание учебы. По предварительной информации, погибший отдыхал в компании трех друзей и, возможно, смешал наркотики с алкоголем.

Вечером в четверг, 4 июля, бывший студент университета гражданской авиации в Петербурге скончался в Приморском районе города накануне вечером. Как стало известно Piter.TV, тело 21- летнего молодого человека было обнаружено под окнами жилого дома на Фермском шоссе, 32.

На 11 этаже проходила вечеринка. Молодые люди собрались, чтобы отметить окончание учебы. По предварительной информации, погибший отдыхал в компании трех друзей и, возможно, смешал наркотики с алкоголем. В какой-то момент друзья закрыли его в комнате, а затем услышали крик и звук падения.

Полиция уже начала расследование. У погибшего взяли образцы ногтей для определения наличия следов сопротивления перед его падением.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге неизвестный приставал к 16-летней в автобусе.

Фото: Piter.TV