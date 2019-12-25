В Петербурге неизвестный приставал к 16-летней в автобусе

К счастью, в автобусе установлены камеры видеонаблюдения. Полиция уже приступила к их изучению.

Мужчина в автобусе приставал к 16-летней девочке в центре Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 июля. В полицию обратилась мать подростка. Она сообщила, что в салоне автобуса № 225 незнакомец приставал к ее дочери. Это произошло во время поездки от остановки "Улица Пяти углов" до остановки "Московский проспект, дом № 79".

К счастью, в автобусе установлены камеры видеонаблюдения. Полиция уже приступила к их изучению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе умерла оставленная на два часа четырехмесячная девочка.

Фото: Piter.TV