Упавшая на рельсы тележка остановила движение поездов на оранжевой ветке метро

На устранение неполадок ушло 10 минут.

В Петербурге на оранжевой ветке метро (от "Площади Александра Невского" до "Спасской") было приостановлено движение. Это произошло из-за того, что багаж одного из пассажиров упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Тележка одного из пассажиров упала на рельсы, так как человек не смог ее удержать. Она скатилась на рельсы. Для того, чтобы вытащить ее, пришлось снять напряжение. На устранение сбоя ушло 10 минут. Движение удалось восстановить в 16:15.

Изначально о неполадках сообщили очевидцы.

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Фото: Piter.TV