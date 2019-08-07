Телеведущий назвал раннюю смерть полных людей жертвой для сохранения демографического баланса

По мнению журналиста, ожирение - это не болезнь.

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил о том, что людей с ожирением бесполезно лечить. По словам журналиста, это не болезнь, а проявление человеческой жадности, пишет Metro.

Бюерк предложил оставить людей с ожирением в покое, тем самым сэкономив средства службы здравоохранения. Он заявил, что будет хуже, если такие люди не умрут от сердечного приступа в 50 лет. А в старости они будут страдать от деменции и требовать дорогостоящего ухода.

Журналист назвал людей с ожирением слабыми, но не больными. По мнению телеведущего, не обязательно делать целью жизнь долголетие. Он назвал раннюю смерть людей с ожирением жертвой за сохранение демографического баланса.

Видео: YouTube /

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