Телеведущий Fox News заявил, что в США сделали еще один шаг в сторону "тирании"

В США сделали еще один шаг в сторону "тирании". Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон в эфире телеканала.
Журналист высказался о решении Демократической партии наделить правоохранительные органы полномочиями преследовать "внутренних террористов". Это, по мнению Карлсона, приближает страну к "тирании".
Возможно, мы уже живем при ней благодаря одному документу, который окрестили законом о противодействии внутреннему терроризму.
Такер Карлсон, телеведущий Fox News
Ранее мы сообщали, что президент США подписал закон о предоставлении помощи Украине на 40 млрд долларов.
Видео: Fox News
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