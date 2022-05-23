Телеведущий Fox News заявил, что в США сделали еще один шаг в сторону "тирании"

Он высказался на тему принятия закона о преследовании "внутренних террористов".

В США сделали еще один шаг в сторону "тирании". Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон в эфире телеканала.

Журналист высказался о решении Демократической партии наделить правоохранительные органы полномочиями преследовать "внутренних террористов". Это, по мнению Карлсона, приближает страну к "тирании".

Возможно, мы уже живем при ней благодаря одному документу, который окрестили законом о противодействии внутреннему терроризму. Такер Карлсон, телеведущий Fox News

Ранее мы сообщали, что президент США подписал закон о предоставлении помощи Украине на 40 млрд долларов.

Видео: Fox News