Телеведущий и генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников объяснил, почему так резко потолстел.
В программе "Судьба человека", во время разговора с героиней выпуска, актрисой Александрой Яковлевой, он признался, что недавно набрал вес, потому что "лечился". Ранее поклонники телеведущего не раз отмечали, что в последнее время Корчевников сильно поправился. Хейтеры даже писали ему в социальных сетях оскорбления и замечания по поводу лишнего веса.
Мне доводилось иногда прочитывать или слышать, как я отъелся, разжирел, и очень много недоброго всего. Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой.
Борис Корчевников, телеведущий
Напомним, что в 2015 году Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга. Операция прошла успешно, и телеведущий продолжил работу.
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