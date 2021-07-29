  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:26
201
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Телеведущая из Уфы продемонстрировала растяжку во время записи прогноза погоды

0 0

Она сказала, что такие эпизоды в эфир обычно не выходят.

Телеведущая Евгения Андреева из Уфы во время записи прогноза погоды продемонстрировала свою растяжку. Видео было опубликовано в телеграм-канале издания "Подъем".

По словам телеведущей, ей приходится часто принимать неудобные позы в студии, чтобы сэкономить съемочное время. Это необходимо, чтобы быстрее отписать эфир, а на поднятие камеры уходит много времени.

Евгения Андреева подчеркнула, что обычно в эфир данные эпизоды не выходят.

Это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссера и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов, — отметила телеведущая.

Ранее мы писали, что модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он занял место модуля "Пирсс". 

Видео: Telegram / pdmnews

Теги: прогноз погоды, телеведущая из уфы
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии