Телеведущая из Уфы продемонстрировала растяжку во время записи прогноза погоды

Она сказала, что такие эпизоды в эфир обычно не выходят.

Телеведущая Евгения Андреева из Уфы во время записи прогноза погоды продемонстрировала свою растяжку. Видео было опубликовано в телеграм-канале издания "Подъем".

По словам телеведущей, ей приходится часто принимать неудобные позы в студии, чтобы сэкономить съемочное время. Это необходимо, чтобы быстрее отписать эфир, а на поднятие камеры уходит много времени.

Евгения Андреева подчеркнула, что обычно в эфир данные эпизоды не выходят.

Это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссера и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов, — отметила телеведущая.

Ранее мы писали, что модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он занял место модуля "Пирсс".

Видео: Telegram / pdmnews