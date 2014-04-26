Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в большинстве регионов России

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России в 2021 году. Только за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более 2 в два раза. Результатами анализа больших данных поделились специалисты МегаФона.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Среди них, например, Москва, Петербург, Самарская и Челябинская область, Забайкальский край, Чувашская республика. В этих регионах мессенджер обгоняет Whatsapp. Однако в республиках Северного Кавказа Whatsapp все еще лидирует, доля мессенджера составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в Петербурге и ЛО в 2 раза. Абоненты все чаще и чаще используют его не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов. Эксперты объясняют популярность приложения тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Аналитики приводят следующие данные: лидирующую позицию занимает Telegram c долей 55%, при этом трафик вырос за год на 28%. На втором месте находится WhatsApp с долей 38%. За год доля сократилась почти на четверть. На третьем месте находится VIber. Он получит 3% трафика вместо прошлогодних 8%.

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