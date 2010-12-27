"Телеграм" заплатит 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные переписки пользователей

Суд наказал "Телеграм" штрафом за отказ о сотрудничество с сотрудниками ФСБ.

Адвокат руководителей мессенджера “Телеграм” рассказал о том, что компанию оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить расшифрованные данные переписки предполагаемых сообщников террористического акта в петербургском метрополитене.

Известно, что прокуратура запрашивала информацию по двум телефонным номерам, которые принадлежат братьям Азимовым. Однако, как сообщает представитель защиты, пользователи перестали переписываться заблаговременно до совершения атаки на подземку. Также юрист отметимл, что есть вероятность блокировк сервиса на территории всей России. Такие меры приведут к нарушению прав более чем шести миллионов человек, которые зарегистрированы в данном приложении.

Отметим, что 800 тысяч рублей - это сумма минимального наказания за отказ предоставить информацию для декодирования сотрудникам ФСБ. По мнению создателя мессенджера, действия оперативников противоречат конституции. Добавим, что контролировать переговоры между частными или общественными лицами можно только на основе судебного постановления, которое руководству “Телеграма” предоставлено не было.