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Телефонные террористы выгнали из торговых комплексов Петербурга 17 тысяч человек
Сегодня, 9:14
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lesjasap
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Телефонные террористы выгнали из торговых комплексов Петербурга 17 тысяч человек

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В Петербурге в результате "телефонной атаки" было эвакуировано 17 тысяч человек.

По информации от правоохранительных органов, в результате “волны” телефонного терроризма в Петербурге, за 28 января в городе было эвакуировано из торговых комплексов около 17 тысяч человек. 
 
Отметим, что в поле деятельности шантажистов попали не только торговые площади, но и здания кинотеатров, гостиницы, фитнес-клубы и музеи. В общей сложности полиция выезжала на вызовы о предполагаемом минировании 24 раза. В ходе оперативных действий пришлось эвакуировать 14 зданий. 
 
Напомним, что н=ранее стало известно, что “бомбы” якобы закладывал “71-летний житель Америки”, чьим телефонным номером воспользовались мошенники. 
Теги: телефонный терроризм , телефонный террорист , торговые комплексы , трк , трц
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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