Телефонные террористы выгнали из торговых комплексов Петербурга 17 тысяч человек

По информации от правоохранительных органов, в результате “волны” телефонного терроризма в Петербурге, за 28 января в городе было эвакуировано из торговых комплексов около 17 тысяч человек.

Отметим, что в поле деятельности шантажистов попали не только торговые площади, но и здания кинотеатров, гостиницы, фитнес-клубы и музеи. В общей сложности полиция выезжала на вызовы о предполагаемом минировании 24 раза. В ходе оперативных действий пришлось эвакуировать 14 зданий.