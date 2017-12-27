По информации от правоохранительных органов, в результате “волны” телефонного терроризма в Петербурге, за 28 января в городе было эвакуировано из торговых комплексов около 17 тысяч человек.Отметим, что в поле деятельности шантажистов попали не только торговые площади, но и здания кинотеатров, гостиницы, фитнес-клубы и музеи. В общей сложности полиция выезжала на вызовы о предполагаемом минировании 24 раза. В ходе оперативных действий пришлось эвакуировать 14 зданий.Напомним, что н=ранее стало известно, что “бомбы” якобы закладывал “71-летний житель Америки”, чьим телефонным номером воспользовались мошенники.
Телефонные террористы выгнали из торговых комплексов Петербурга 17 тысяч человек
В Петербурге в результате "телефонной атаки" было эвакуировано 17 тысяч человек.