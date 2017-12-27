Торговые комплексы в Петербурге вчера "минировали" неизвестные с калифорнийских номеров телефонов

Телефонные шантажисты "взломали" калифорнийский номер, чтобы сообщить в полицию о "бомбах".

Как стало известно, “волна” вчерашних минирований торговых комплексов в Петербурга произошла из-за преступников, которые звонили с калифорнийского номера телефона. Оперативники узнали, что он принадлежит пожилому мужчине из Сан-Диего. Правоохранительные органы узнали не только номер злоумышленника, но и его точный адрес и установили личность. Однако, скорее всего, американец не имеет отношения к данным правонарушениям. По версии следствия, его номер “взломали” третьи лица.

Напомним, что вечером 28 января злоумышленники стали массово сообщать в полицию о заминировании десятка ТРЦ в различных районах Санкт-Петербурга. “Минеры” требуют с владельцев торговых заведений по два миллиона рублей в биткоинах. Если требования не будут удовлетворены, то к 2 февраля сумма увеличится вдвое.