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Торговые комплексы в Петербурге вчера "минировали" неизвестные с калифорнийских номеров телефонов
Сегодня, 8:52
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lesjasap
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Торговые комплексы в Петербурге вчера "минировали" неизвестные с калифорнийских номеров телефонов

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Телефонные шантажисты "взломали" калифорнийский номер, чтобы сообщить в полицию о "бомбах".

Как стало известно, “волна” вчерашних минирований торговых комплексов в Петербурга произошла из-за преступников, которые звонили с калифорнийского номера телефона. Оперативники узнали, что он принадлежит пожилому мужчине из Сан-Диего. Правоохранительные органы узнали не только номер злоумышленника, но и его точный адрес и установили личность. Однако, скорее всего, американец не имеет отношения к данным правонарушениям. По версии следствия, его номер “взломали” третьи лица.
 
Напомним, что вечером 28 января злоумышленники стали массово сообщать в полицию о заминировании десятка ТРЦ в различных районах Санкт-Петербурга. “Минеры” требуют с владельцев торговых заведений по два миллиона рублей в биткоинах. Если требования не будут удовлетворены, то к 2 февраля сумма увеличится вдвое.
 
Напомним, что ранее Piter.tv сообщал о минировании "МЕГА Дыбенко", "Охта Молла" и ряда других торговых комплексов.
Теги: биткоины , калифорния , телефонный терроризм , телефонный террорист , торговые комплексы , шантаж
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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