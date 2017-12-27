В Петербурге продолжается волна эвакуаций: ТРЦ Июнь, ТЦ Европолис, Континент

Причины эвакуации пока не разглашаются.

Почти одновременно закрылись еще три крупных комплекса в Санкт-Петербурге.

Посетителей и персонал эвакуировали из ТРЦ "Июнь". Толпы людей спускаются на эскалаторе. Около выхода наблюдается толкучка.

В это же время в ТЦ "Европолис" объявили проверку систем безопасности и попросили всех покинуть помещение на 30 минут.

Через несколько минут поступило сообщение, что людей вывели и из помещения "Континента", который расположен на проспекте Стачек.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Piter.tv писал, что эвакуируют "Мегу Парнас". Позже выяснилось, что сработала пожарная сигнализация. Также эвакуировали посетителей ТК "Мега Дыбенко" . Вслед за ним закрылись ТК "Охта Молл" и ТРК "Радуга" . На данный момент работа была временно приостановлена в 7 гипермаркетах Санкт-Петербурга.

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