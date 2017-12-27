Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 18:04
0
nadiputintseva
2149
Код вставки плеера

В Петербурге продолжается волна эвакуаций: ТРЦ Июнь, ТЦ Европолис, Континент

0
 
 

Причины эвакуации пока не разглашаются.

Почти одновременно закрылись еще три крупных комплекса в Санкт-Петербурге.

Посетителей и персонал эвакуировали из ТРЦ "Июнь". Толпы людей спускаются на эскалаторе. Около выхода наблюдается толкучка.

В это же время в ТЦ "Европолис" объявили проверку систем безопасности и попросили всех покинуть помещение на 30 минут.

Через несколько минут поступило сообщение, что людей вывели и из помещения "Континента", который расположен на проспекте Стачек.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Piter.tv писал, что  эвакуируют "Мегу Парнас". Позже выяснилось, что сработала пожарная сигнализация. Также эвакуировали посетителей  ТК "Мега Дыбенко" . Вслед за ним закрылись  ТК "Охта Молл" и ТРК "Радуга" . На данный момент работа была временно приостановлена в 7 гипермаркетах Санкт-Петербурга.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: новости спб , происшествия , эвакуация европолис , эвакуация континент на стачек , эвакуация тц июнь
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5