Из ТК "Мега Дыбенко" эвакуируют посетителей и персонал

Очевидцы сообщают, что поступило сообщение о бомбе.

Вторая "Мега" за 28 января проводит эвакуацию. В этот раз по сообщениям читателей Piter.tv всех попросили покинуть помещение "Меги Дыбенко" после сообщения о бомбе.

Известно, что около пяти вечера посетители и персонал торгового комплекса вынуждены были выйти на улицу в ожидании открытия. На паркинге наблюдается мощный затор.

Подробности случившегося устанавливаются. Сегодня нем Piter.tv сообщал, что эвакуируют "Мегу Парнас". Позже выяснилось, что сработала пожарная сигнализация.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv