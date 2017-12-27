Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Терроризм
Вчера, 17:17
0
nadiputintseva
1748
Код вставки плеера

Из ТК "Мега Дыбенко" эвакуируют посетителей и персонал

0
 
 

Очевидцы сообщают, что поступило сообщение о бомбе.

Вторая "Мега" за 28 января проводит эвакуацию. В этот раз по сообщениям читателей Piter.tv всех попросили покинуть помещение "Меги Дыбенко" после сообщения о бомбе.

Известно, что около пяти вечера посетители и персонал торгового комплекса вынуждены были выйти на улицу в ожидании открытия. На паркинге наблюдается мощный затор.

Подробности случившегося устанавливаются.  Сегодня нем Piter.tv сообщал, что  эвакуируют "Мегу Парнас". Позже выяснилось, что сработала пожарная сигнализация. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv

 

Теги: мега дыбенко икеа эвакуация , мега дыбенко что случилось , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5