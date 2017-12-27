В ТК "Охта Молл" и "Радуге" проводятся эвакуации

Новая волна эвакуаций началась вечером в воскресенье.

Сразу следом за "Мегой Дыбенко" похожая участь постигла и торгово-развлекательные комплексы "Охта Молл" и "Радуга".

Петербуржцы с ведрами попкрона стоят в пробке на выезд из паркинга, так как не успели досмотреть кино, когда объявили об эвакуации посетителей и сотрудников комплекса.

Люди стоят на улице в ожидании открытия. По предварительной версии, поступил звонок о заминировании здания.

Подробности случившегося уточняются.

Также прямо сейчас проводится эвакуация ТРК "Радуга", который находится около станции метро "Парк победы".

Ранее Piter.tv сообщал, что из ТК "Мега Дыбенко" эвакуируют посетителей и персонал, а днем в "Меге Парнас" сработала ложная тревога.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv