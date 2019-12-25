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Телефонные мошенники украли у бабушки из Петербурга более 6 млн рублей
Сегодня, 18:04
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kraratau27

Телефонные мошенники украли у бабушки из Петербурга более 6 млн рублей

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Это были все ее накопления.

Мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку, получив от нее 6,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Калининского района 4 февраля обратилась пенсионерка, заявив, что ее обманули и обокрали. Она рассказала, что более месяца на ее мобильный телефон звонил неизвестный. Это происходило с 11 декабря по 25 января. По ее словам, он представлялся сотрудником финансово-кредитной организации. Этот человек убедил бабушку, что мошенники проводят махинации с ее банковским счетом и что для предотвращения их действий нужно перевести деньги на указанный номер карты. Пенсионерка поверила ему и отправила на указанный счет 6 323 123 рублей.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в Piter.tv писали о способах, с помощью которых мошенники узнают баланс банковской карты. 

Фото: pixabay

Теги: мошенники, пенсионеры, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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