Тела погибших в Гималаях петербургских туристов удалось эвакуировать

После осмотра тел экспертами они будут направлены в Катманду.

Все тела погибших туристов, которые были в Гималаях, уже эвакуированы. Среди них значились пятеро жителей Петербурга. В ближайшее время их останки будут доставлены на родину, чтобы родственники смогли провести похороны.

Как сообщает spb.aif.ru, данную информацию подтвердило российское посольство в Непале. Для осуществления эвакуации был использован вертолет. Останки Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко, Дмитрия Шпилевого и руководителя питерской альпинистской школы Александра Душейко были перенесены в итальянский лагерь.

После осмотра тел экспертами они будут направлены в Катманду. В столице Непала будут решаться вопросы о необходимых документах и дальнейшей транспортировке в Россию. По предварительным данным, доставка тел на родину должна состояться в течение следующих трех дней.

Экспедиция началась в начале сентября. Из-за неблагоприятных погодных условий альпинисты долго не решались выходить из лагеря. Часть группы вернулась домой, однако пятеро человек все же отправились в путь. На обратном пути туристы сорвались со склона, и их нашли товарищи на следующий день.

Фото: ВКонтакте / Александр Душейко