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Под Павловском в доме нашли два женских трупа 19 и 22 лет
Сегодня, 11:16
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nastya960
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Под Павловском в доме нашли два женских трупа 19 и 22 лет

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По данным правоохранительных органов, дом снимали для праздничного мероприятия.

На выходных в частном доме в Павловске были найдены сразу два женских тела. Трупы нашли в воскресенье, 4 ноября, около пяти часов вечера. Об этом сообщают городские СМИ.

По данным правоохранительных органов, этот дом снимали для праздничного мероприятия. Одной из погибших было 19 лет, другой 22 года. Девушки погибли при странных обстоятельствах, признаков насильственной смерти на их телах не было обнаружено.

Тела направили в морг для установления точной причины смерти, расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: В квартире на Северном проспекте нашли трупы двух мужчин.
Фото: Piter.TV

 

 

 

 

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Теги: павловск , трупы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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