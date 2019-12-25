Театру "Мастерская" выделят из бюджета 22 млн рублей на открытие новой площадки

Театру в этом году исполняется 10 лет, а режиссеру Григорию Козлову сегодня исполнилось 65 лет.

Петербургскому государственному театру "Мастерская" выделят 22 миллиона рублей на открытие новой площадки в ДК Газа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Театр "Мастерская" был открыт 10 лет назад. К тому же, 6 марта художественному руководителю театра Григорию Козлову исполнилось 65 лет. С юбилеем режиссера поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Театр "Мастерская" был основан в 2010 году на базе актерско-режиссерского курса, который вел Григорий Козлов.

Фото: ВК/ Театр Мастерская