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Театро Ди Капуа объявил предновогодние показы спектаклей
Сегодня, 22:58
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smirenny

Театро Ди Капуа объявил предновогодние показы спектаклей

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Ввиду новых ограничений, количество мест на сеансах строго ограничено 25% наполняемостью.

В среду, 23 декабря, Театро Ди Капуа поделился афишей предновогодних показов спектаклей. Так, горожане смогут посетить постановку "Жизни за царя"  25 декабря в 18:00 и в 21:00 часов вечера. "Репортаж с петлей на шее" покажут лишь раз, 27 декабря в 21:00. 

Спектакль "Жизнь за царя" – обладатель национальной театральной премии Золотая маска, а также премий Золотой софит и Прорыв.

 Работа посвящена членам Исполнительного комитета партии Народная воля, — незаслуженно забытым персонам русской истории. Спектакль основан на письмах, воззваниях, выступлениях, речах на суде, мемуарах

рассказали в пресс-службе театра.

Спектакль входит в лонг-лист национальной театральной премии Золотая маска 2020.

Фото: пресс-служба Театро Ди Капуа

Теги: спектакли, театро ди капуа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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