Театро Ди Капуа объявил предновогодние показы спектаклей

Ввиду новых ограничений, количество мест на сеансах строго ограничено 25% наполняемостью.

В среду, 23 декабря, Театро Ди Капуа поделился афишей предновогодних показов спектаклей. Так, горожане смогут посетить постановку "Жизни за царя" 25 декабря в 18:00 и в 21:00 часов вечера. "Репортаж с петлей на шее" покажут лишь раз, 27 декабря в 21:00.

Спектакль "Жизнь за царя" – обладатель национальной театральной премии Золотая маска, а также премий Золотой софит и Прорыв.

Работа посвящена членам Исполнительного комитета партии Народная воля, — незаслуженно забытым персонам русской истории. Спектакль основан на письмах, воззваниях, выступлениях, речах на суде, мемуарах рассказали в пресс-службе театра.

Спектакль входит в лонг-лист национальной театральной премии Золотая маска 2020.

Фото: пресс-служба Театро Ди Капуа