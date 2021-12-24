Петербургские театры назвали самые популярные спектакли в 2021 году

Большой интерес у зрителей в этом году вызвали оперы и оперетты.

Несмотря на коронавирусные ограничения, в том числе введение QR-кодов, жители Петербурга продолжают ходить в театры. Какие постановки стали самыми посещаемыми в 2021 году, выяснил 78.ru.

Как рассказали в пресс-службе Мариинского театра, в этом сезоне большой интерес у зрителей вызвала опера "Орлеанская дева" и оперетта "Летучая мышь", поставленные Алексеем Степанюком. Рекордным по сборам стал юбилейный вечер Анны Нетребко. Традиционно привлекали внимание петербуржцев концерты с участием пианиста Дениса Мацуева. Перед Новым годом было продано много билетов на балет "Щелкунчик". В этом году его представили в классической постановке Василия Вайнонена и в версии Михаила Шемякина.

В Театре юных зрителей имени Брянцева особой популярностью пользовались такие спектакли, как "Сказка о потерянном времени", "Ромео и Джульетта", "Зимняя сказка" и "Антигона".

Легендарный спектакль "Касатка", поставленный по пьесе Алексей Толстого, особо полюбился зрителям Молодежного театра на Фонтанке. Также был популярен новый спектакль Семена Спивака "Кабала святош/Мольер" по пьесе Михаила Булгакова.

Юные петербуржцы высоко оценили постановку "Стойкий оловянный солдатик" в Театре музыкальной комедии. В числе лидеров также оказались мюзиклы "Мисс Сайгон", "Джекилл и Хайд" и "Граф Монте-Кристо".

В "Мюзик-холле" больше всего было раскуплено билетов на мюзиклы "Великий Гэтсби" и "Винил". Также аншлаги были на спектакле "Бременские музыканты" и концерте ко дню рождения маэстро Фабио Мастранджело Amore mio.

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Фото: mariinsky.ru