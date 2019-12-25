Стало известно, в каких персонажей перевоплотятся дети в Петербурге на Новый год

В тройке лидеров оказалась снежинка, принцесса и снеговик.

Скоро по всей стране пройдут новогодние утренники. В связи с этим родители начали активные поиски карнавальных костюмов для своих детей. Эксперты Авито проанализировали поисковые запросы и выяснили, какие наряды стали самыми востребованными у россиян.

В целом по стране спрос на новогоднюю одежду для детей вырос на 54%, в Петербурге – на 68%. Первое место рейтинга занимает костюм снежинки. Спрос на этот наряд в Северной столице вырос на 95%. Его средняя стоимость составляет 1 тысячу рублей.

На втором месте оказался костюм принцессы. Купить его в среднем можно за 900 рублей. Тройку лидеров замкнул снеговик. Средняя стоимость костюма составляет 500 рублей.

Также в десятке самых популярных новогодних детских нарядов оказались зайчик, елочка, пират, гномик, волк, лисичка и мушкетер.

Кроме того, россияне интересовались одеждой персонажей из мультсериалов "Щенячий патруль", "Маша и Медведь" и "Холодное сердце". Растет спрос на персонажей-супергероев.

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Фото: pexels.com