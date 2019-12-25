Сколько петербургские работодатели готовы потратить на подарки сотрудникам

В основном дарят наборы с шоколадом, орехами, медом и пряниками.

После длительных ограничений, которые действовали в Петербурге долгое время из-за пандемии коронавируса, многие компании в этом году решили не лишать своих сотрудников новогоднего корпоратива. По сравнению с прошлым годом, спрос на проведение праздников вырос на 39%. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито".

Для корпоративов работодатели чаще всего выбирают лофты, рестораны и небольшие кафе. В среднем почасовая оплата в таких местах начинается с тысячи рублей. При этом фуршет заказывают у кейтеринговых агентств. Добраться до места празднования можно на вместительных автобусах, которые предлагают сервисы аренды.

Однако руководители не всех организаций считают текущую эпидситуацию в городе стабильной. Вместо корпоративов они готовят сотрудникам подарки. Чаще всего это наборы с шоколадом, орехами, медом, имбирными пряниками. Также дарят мыло ручной работы или именные кружки. Средняя цена подарка на одного человека в Петербурге составляет около тысячи рублей.

Ранее были названы необычные товары, которые петербуржцы покупают перед Новым годом.

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