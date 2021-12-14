Названы необычные товары, которые петербуржцы покупают перед Новым годом

Особой популярностью пользуются наборы елочных шаров с надписью "Drink me".

Петербуржцы уже начали подготовку к Новому году. Они выбирают не только подарки для себя и близких, но и праздничный декор. В этом году помимо традиционных елочных игрушек, дождика и мишуры в продаже появились необычные товары. О них 78.ru пообщался с пресс-службой Ozon.

Особой популярностью пользуются наборы елочных шаров с надписью "Drink me". Каждую игрушку можно наполнить любимым напитком и использовать ее в играх с друзьями. Кроме того, петербуржцы активно скупают фигурки с символом 2022 года – тигром, и световые композиции из различных гирлянд. Почти в два раза вырос спрос на подарочные пакеты и упаковочную бумагу.

Средний чек, по сравнению с прошлым годом, снизился почти на четверть и составил 1300 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге активист нарядился в Деда Мороза и привез подарок для горожан.

Фото: pexels.com