Продолжительность спектакля 1,5 часа с антрактом.

Театральный квартирник пройдет в Выборге 8 сентября.

В 19:00 в одном из антикафе города начнется моноспектакль актрисы Анастасии Кузнецовой "Лаборатория семейной жизни", по мотивам пьесы Маркеса "Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине".

"После спектакля можно будет пообщаться с Анастасией, обсудить уведенное", - рассказали в антикафе.

"Лаборатория семейной жизни" это грустная комедия о семейных ценностях и настоящей любви. О том, как важно слушать и слышать друг друга. Организаторы отмечаю, что количество мест в импровизированном зале ограничено и лучше бронировать билеты заранее.

"Это наш первый опыт проведения подобного мероприятия, посмотрим, как все пройдет и может быть "Театральные квартирники" на Васильева станут новым театральным трендом Выборга", - отметили в антикафе

Продолжительность спектакля 1,5 часа с антрактом.