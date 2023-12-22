ФДМ представляет театральный концерт "Вместe весело шагать". На сцену выйдут всеми любимые герои советского мультфильма "Бременские музыканты": Осел, Пес, Кот, Петух, Сыщик и многочисленные разбойники. В представлении примут участие и герои классики Диснея: Золушка, Король и Принцесса. За атмосферу будет отвечать веселый музыкальный оркестр. Он исполнит любимые песни.
Взрослые смогут поностальгировать по ушедшему детству, а малыши и школьники зарядятся положительными эмоциями. Никто не останется равнодушным. Отметим, что билеты можно приобрести по "Пушкинской карте".
Режиссер: Мурат Калов
Продолжительность: 60 минут
Фото: предоставлено организатором
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