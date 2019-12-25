Артисты из КРБ впервые представят музыкальные номера в Петербурге

4 дня подряд артисты будут выступать на сцене ТЮЗа им. Брянцева: труппа петербургского театра в это время откроет собственный гастрольный тур в Нальчике.

Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики (КРБ) в первый раз приехал на гастроли в Северную столицу. 4 дня подряд артисты будут выступать на сцене ТЮЗа им. Брянцева: труппа петербургского театра в это время откроет собственный гастрольный тур в Нальчике. Об этом заявил директор театра Руслан Барагунов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Обмен между регионами произошёл по инициативе Росконцерта в рамках межрегионального направления "Больших гастролей" - "Мы - из России".

По словам Барагунова, музыкальный театр КБР в 2023 году отмечает своё 55-летие, а петербургские гастроли стали идеальным подарком к юбилею. Он выразил признательность коллегам-тюзовцам за гостеприимную встречу.

Ранее мы сообщили о том, что Мариинскому театру исполняется 240 лет.

Фото: музтеатркрб.рф