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Артисты из КРБ впервые представят музыкальные номера в Петербурге
Сегодня, 15:28
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Артисты из КРБ впервые представят музыкальные номера в Петербурге

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4 дня подряд артисты будут выступать на сцене ТЮЗа им. Брянцева: труппа петербургского театра в это время откроет собственный гастрольный тур в Нальчике.

Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики (КРБ) в первый раз приехал на гастроли в Северную столицу. 4 дня подряд артисты будут выступать на сцене ТЮЗа им. Брянцева: труппа петербургского театра в это время откроет собственный гастрольный тур в Нальчике. Об этом заявил директор театра Руслан Барагунов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Обмен между регионами произошёл по инициативе Росконцерта в рамках межрегионального направления "Больших гастролей" - "Мы - из России".

По словам Барагунова, музыкальный театр КБР в 2023 году отмечает своё 55-летие, а петербургские гастроли стали идеальным подарком к юбилею.  Он выразил признательность коллегам-тюзовцам за гостеприимную встречу.

Ранее мы сообщили о том, что Мариинскому театру исполняется 240 лет.

Фото: музтеатркрб.рф

Теги: искусство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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