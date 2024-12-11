Театр "Лицедеи" может занять особняк Долгоруковой в Петербурге

Общая площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров. Ранее в нем располагалось казино "Олимпия", позже преобразованное в культурный развлекательный центр, предназначенный для проведения светских и деловых мероприятий.

Компания "И-Инвест", основанная директором "Газпромнефть-Региональные продажи" Валерием Ледовских и Сергеем Сухоруковым, стала новым владельцем особняка Долгоруковой, расположенного на пересечении Литейного проспекта и Фурштатской улицы. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

Как сообщает "Деловой Петербург", сделка была оформлена в конце декабря. Общая площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров. Ранее в нем располагалось казино "Олимпия", позже преобразованное в культурный развлекательный центр, предназначенный для проведения светских и деловых мероприятий. Объект выставлялся на продажу Российским аукционным домом. По информации издания, стоимость сделки могла составить около 600 миллионов рублей. Предыдущим владельцем особняка являлось ООО "Дворец Олимпия", подконтрольное ООО "Капитал Девелопмент".

Ранее, в конце 2024 года, ООО "И-Инвест" продало свою долю в многофункциональном комплексе "Толстой Сквер" на улице Льва Толстого, 9 банку "Альфа-Банк". По сведениям "Делового Петербурга", покупка "Олимпии" являлась частью соглашения, согласно которому банк приобрел все помещения в "Толстой Сквер": первоначально 6,6 тысячи квадратных метров у ВТБ, а затем 18,4 тысячи квадратных метров у "И-Инвест". Часть помещений на Фурштатской улице перейдет ООО "Творческому Центру Театра „Лицедеи"", которое в 2010 году заключило долгосрочный арендный договор с "И-Инвест" на срок 49 лет. Театр арендует 1,8 тысячи квадратных метров в "Толстой Сквер". На сегодняшний день все спектакли театра запланированы на площадке в Петроградском районе до конца февраля.

Ранее мы сообщили о том, что бывшее общежитие фабрики "Большевичка" продадут на торгах за 105 млн рублей.

Фото: Российский аукционный дом (РАД)