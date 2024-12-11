Бывшее общежитие фабрики "Большевичка" продадут на торгах за 105 млн рублей

Специалисты утверждают, что для восстановления здания потребуется капитальный ремонт внутренних коммуникаций и подключение к системе водоотведения.

В Центральном районе Петербурга, на пересечении улиц Печатника Григорьева и Воронежской, расположено старое здание, внешний вид которого оставляет желать лучшего. Фасад бывшего общежития фабрики "Большевичка" закрыт защитной сеткой, так как строение находится в аварийном состоянии. Городские власти выставляют здание на продажу вместе с земельным участком за 105,5 млн рублей.

На портале ГИС Торги размещен лот, предлагающий к продаже здание №16/3, литера К, расположенное на улице Печатника Григорьева. Здание площадью 1216,6 кв. м продается вместе с участком размером 435 кв. м за указанную сумму. Аукцион начнется 14 марта, пишет Neva.today.

Осмотр многоквартирного дома проводился специалистами в октябре прошлого года. Согласно отчету, состояние здания характеризуется как аварийное, с многочисленными разрушениями штукатурки и кирпичных стен снаружи и внутри. Перекрытия крыши прогнили, частично разрушены, имеются следы протекания воды на четвертом этаже и множество дыр в крыше. Внутреннее состояние здания тоже оставляет желать лучшего: стены покрыты плесенью, инженерные коммуникации демонтированы.

Ранее здание было подключено к цехам фабрики "Большевичка", где теперь расположен бизнес-центр, откуда оно получало электроэнергию, отопление и водоснабжение. Сейчас все сети отключены. Специалисты утверждают, что для восстановления здания потребуется капитальный ремонт внутренних коммуникаций и подключение к системе водоотведения. Фотографии, приложенные к отчету, демонстрируют удручающее состояние здания: отсутствуют полы и потолки, осыпалась штукатурка, выбиты окна.

Земельный участок классифицируется как земли населенного пункта, предназначенные для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Участок имеет ограничение: он находится в зоне охраны объекта культурного наследия.

Дом на улице Печатника Григорьева был возведен в 1861–1863 годах по проекту архитектора Александра Докушевского. В советское время там находилось общежитие фабрики "Большевичка". В 2012 году здание передали на баланс Санкт-Петербургскому Государственному университету, предполагалось, что оно станет общежитием для студентов из других городов. Однако здание требовало капитального ремонта, который университет не мог осуществить. В итоге в 2024 году было решено изъять здание и выставить его на продажу. Комиссия правительства по жилищному строительству приняла решение, что 50% вырученных средств пойдут СПбГУ, а 25% — ППК "Фонд развития территорий".

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Фото: ГИС Торги