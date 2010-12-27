Театр Бориса Эйфмана отказался комментировать смену руководства

В театре заявили, что не хотят комментировать ситуацию со сменой директора.

В Академическом театра балета под руководством Бориса Эйфмана подтвердили факт смены директора театра. При этом пресс-служба отказалась комментировать ситуацию с кадровыми перестановками в культурном учреждении. Напомним, что там за одну неделю открылись вакансии директора театра и заместителя художественного руководителя.

"Обозначенная в Вашем письме вакансия действительно была опубликована, но размещенные объявления Театр не комментирует", - сообщили в пресс-службе организации.

По данным Piter.TV, театр не стал продлевать контракт с Геннадием Альбертом - бывшим директором учреждения. Не исключено, что вслед за директором и заместителем худрука театр откроет и другие руководящие вакансии.