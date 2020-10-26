Татьяна Иванова: «Мы должны сохранить историю для последующих поколений»

Глава МО "Селезневское сельское поселение" Татьяна Иванова обратила внимание на важность открытия нового мемориала в Подборовье.

23 октября в поселке Подборовье Селезневского сельского поселения прошло торжественное открытие нового мемориала на могиле красноармейцев, павших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В торжественном открытии принимали участие военнослужащие, депутаты, представители общественных организаций, а также областного правительства, ирайонной администрации.

Сергей Рыбников, глава администрации Селезневского сельского поселения выразил благодарность тем, кто принимал участие в создании мемориала.

Глава МО "Селезневское сельское поселение" Татьяна Иванова обратила внимание на важность этого события для последующих поколений.

Это очень важно, чтобы память павших сохранялась из поколения в поколение. В попытках переписать историю многие заходят слишком далеко. А мы должны сохранить эту историю, передать ее в первозданном виде, без всяческих искажений, без домыслов.

Отметим, что на сегодняшний день в ходе архивной работы определены 570 фамилий красноармейцев 43-й стрелковой дивизии, погибших здесь в марте 1940 года, и 123-й стрелковой дивизии, погибших в июне-августе 1941 года в ходе оборонительных боев на Карельском перешейке.

