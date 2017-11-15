Татуированный Петербург: выпуск #5

Вашему вниманию предлагается новый выпуск нашей любимой рубрики "Татуированный Петербург"!

В первый день весны журналисты канала PiterTV подготовили новый выпуск нашей постоянной рубрики "Татуированный Петербург". Этот выпуск не совсем обычный, здесь всего один герой, а точнее героиня.



Эту прекрасную женщину зовут Юлия Белоус. Она родилась в Приволжье и с самого детства мечтала продавать мороженое. 25 лет назад переехала в Петербург, выучилась на бухгалтера и исполнила свою мечту. Потом пошла выше – 17 лет отдала клубной жизни Северной столицы. Сначала работала менеджером, потом директором в самых красивых заведениях Петербурга.





Сейчас Юлии 46 лет и она нисколько не стесняется своего возраста. Первую татуировку сделала семь лет назад.





Я этим начала увлекаться уже абсолютно во взрослом состоянии. То есть это не издержки юности, а абсолютно осознанное решение, принятое мной. Я выбрала себе мастера Дмитрия Орловского. И мы приступили к длительной работе.

Юлия Белоус, любительница татуировок



У меня сделаны руки и сделана спина. Первая татуировка была на спине. Как смеялся мой мастер - те, кто не знает, что набить - набивает слова. И у меня написаны прекрасные слова Уильяма Шекспира - "Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.

Юлия Белоус, любительница татуировок



У Юлии есть замечательная дочь Радмила. Такая же красивая и целеустремленная как и ее мама. Сейчас ей 19 и она работает в известной ресторанной сети. Как говорит Юлия – Радмила очень гордится своей мамой.

Доча по сей день мне говорит - "бабушкой будешь самой крутой, ты же в татушках!"

Юлия Белоус, любительница татуировок



К семье Юлия относится с особым трепетом. И почти все ее татуировки посвящены семейным ценностям.

Во время работы в ночных заведениях Юлия всегда находилась в окружении красивых и интересных людей. И даже лично знает некоторых звезд мирового масштаба.

Сейчас у Юлии нет мужа, но она точно уверена, что найдет свою любовь.





Видео и фото - PiterTV



Вера Иптышева, Глеб Лялин