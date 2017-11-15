Татуированный Петербург: выпуск #5

В первый день весны журналисты канала PiterTV подготовили новый выпуск нашей постоянной рубрики "Татуированный Петербург". Этот выпуск не совсем обычный, здесь всего один герой, а точнее героиня.
Эту прекрасную женщину зовут Юлия Белоус. Она родилась в Приволжье и с самого детства мечтала продавать мороженое. 25 лет назад переехала в Петербург, выучилась на бухгалтера и исполнила свою мечту. Потом пошла выше – 17 лет отдала клубной жизни Северной столицы. Сначала работала менеджером, потом директором в самых красивых заведениях Петербурга.
Сейчас Юлии 46 лет и она нисколько не стесняется своего возраста. Первую татуировку сделала семь лет назад.
Я этим начала увлекаться уже абсолютно во взрослом состоянии. То есть это не издержки юности, а абсолютно осознанное решение, принятое мной. Я выбрала себе мастера Дмитрия Орловского. И мы приступили к длительной работе.
Юлия Белоус, любительница татуировок
У меня сделаны руки и сделана спина. Первая татуировка была на спине. Как смеялся мой мастер - те, кто не знает, что набить - набивает слова. И у меня написаны прекрасные слова Уильяма Шекспира - "Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
Юлия Белоус, любительница татуировок
У Юлии есть замечательная дочь Радмила. Такая же красивая и целеустремленная как и ее мама. Сейчас ей 19 и она работает в известной ресторанной сети. Как говорит Юлия – Радмила очень гордится своей мамой.
Доча по сей день мне говорит - "бабушкой будешь самой крутой, ты же в татушках!"
Юлия Белоус, любительница татуировок
К семье Юлия относится с особым трепетом. И почти все ее татуировки посвящены семейным ценностям.
Во время работы в ночных заведениях Юлия всегда находилась в окружении красивых и интересных людей. И даже лично знает некоторых звезд мирового масштаба.
Сейчас у Юлии нет мужа, но она точно уверена, что найдет свою любовь.
Видео и фото - PiterTV
Вера Иптышева, Глеб Лялин
Да. Редкий случай, когда тату идут девушке.
Блин! Очень красивая женщина!