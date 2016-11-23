Татуированный Петербург: выпуск #4

Новый осенний выпуск "Татуированного Петербурга". Ведущая Вера Иптышева вышла на охоту, на этот раз в одном из самых крупных торговых центров города. Удалось поймать много интересных людей с яркими татуировками, у каждого своя история и своя философия.

Парень у которого депрессивный внутренний мир и личный остров, парень с "гробом" на лице, барашек, падающий в "волосатую бездну", девушка с дедпулом на животе и другие яркие герои в сегодняшнем выпуске.

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

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