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Татуированный Петербург: самые крутые тату города

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Съемочная группа канала Piter.TV отправилась на улицы Петербурга, чтобы найти самого яркого татуированного героя.

Тоннели, линзы, эрокезы, пирсинг.. Сколько способов выделиться! Самый топовый на сегодняшний день - татуировки. У каждого третьего на сегодняшний день есть рисунок на теле. И чаще всего не один! Татуировки - это зависимость? Мешает ли тату в работе? Как после тусовки проснуться с татуировкой на ноге и как собрать тату-салат? - расскажет ведущая Вера Иптышева.  

 

Канал Piter.TV запустил новую рубрику, которая превратит в пыль все стереотипы о тату и людях, которые выглядят не так, как все. Раз в неделю ведущая выходит на улицы Петербурга, чтобы искать прохожих с необычными татуировками. Она соберет истории рождения тату и узнает об их сакральном значении, познакомится с неповторимыми парнями и подружится с обворожительными девушками.

 

 

В конце каждого эфира мы будем запускать голосование в группе ПитерТВ "ВКонтакте". Обладатель лучшей татуировки получит призы: билеты на концерты рок-групп и кинопремьеры, а также подарки от спонсоров и звездных экспертов рубрики.

 

Видео и фото - PiterTV

 

 

Теги: тату , татуированный петербург , татуировки
Категории: Новости СПб

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