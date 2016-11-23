Татуированный Петербург: самые крутые тату города

Съемочная группа канала Piter.TV отправилась на улицы Петербурга, чтобы найти самого яркого татуированного героя.

Тоннели, линзы, эрокезы, пирсинг.. Сколько способов выделиться! Самый топовый на сегодняшний день - татуировки. У каждого третьего на сегодняшний день есть рисунок на теле. И чаще всего не один! Татуировки - это зависимость? Мешает ли тату в работе? Как после тусовки проснуться с татуировкой на ноге и как собрать тату-салат? - расскажет ведущая Вера Иптышева.

Канал Piter.TV запустил новую рубрику, которая превратит в пыль все стереотипы о тату и людях, которые выглядят не так, как все. Раз в неделю ведущая выходит на улицы Петербурга, чтобы искать прохожих с необычными татуировками. Она соберет истории рождения тату и узнает об их сакральном значении, познакомится с неповторимыми парнями и подружится с обворожительными девушками.

В конце каждого эфира мы будем запускать голосование в группе ПитерТВ "ВКонтакте". Обладатель лучшей татуировки получит призы: билеты на концерты рок-групп и кинопремьеры, а также подарки от спонсоров и звездных экспертов рубрики.

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