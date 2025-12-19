Ташкент потребовал от Москвы уважения к мигрантам в ходе рейдов

В ходе встречи были затронуты вопросы совершенствования трудовой миграции.

На встрече замглавы МИД Узбекистана с послом РФ узбекские дипломаты подчеркнули важность соблюдения прав и достоинства мигрантов в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Узбекистане.

Встреча прошла 26 января. В ней принимали участие замглавы МИД Узбекистана Олимжон Абдуллаев и российский посол Алексей Ерхов. Стороны обсуждали вопросы трудовой миграции. В ходе встречи были затронуты вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов.

В заявлении ведомства отмечается, что МИД Узбекистана особо подчеркивает принципиальную важность недопущения любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан своей республики. Это касается как законопослушных лиц, так и граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий.

Фото: pxhere.com