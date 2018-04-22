Тарковский в катакомбах лютеранской церкви: в "Петрекирхе" играют "Сталкера"

Гуляя по центру Северной столицы, наверняка многие из нас обращали внимание на Лютеранскую церковь, расположенную на Невском проспекте. Но все ли знают, что в её стенах с огромным успехом проходят спектакли? Так, например, и 20-го апреля в катакомбах "Петрикирхе" показали постановку "Сталкеры".
Уникальное и загадочное место, выбранное для игрового пространства, вызывающее и без того массу ощущений и ассоциаций, соединяется с невероятными текстами и игрой петербургских артистов.
"Сталкеры" — Спектакль, посвященный культовому фильму Андрея Тарковского - стал лауреатом известной театральной премии "Прорыв". Борис Павлович, Женя Анисимов и Александр Машанов сыграли Профессора, Сталкера и Писателя.
Актёры поделились с нами своими мыслями о необычном месте, выбранном для спектакля.
Замечательное пространство. Оно создано для того, чтобы играть здесь Тарковского. Собственно, играть ничего не надо - всё уже есть, всё за нас уже сделано
рассказал Александр Машанов
Актёры отметили, что показывали постановку и в обычном в зале. Но ни капающая вода, ни тени не создали нужного эффекта: "Чувствуется, что не то. Потому что помещение - это важная составляющая, четвёртый участник нашего проекта"
Выходя из привычного театрального пространства, герои вместе со зрителем перемещаются в пространства зоны, съемочной площадки, разрушенной церкви и, наконец, встречи с самим собой.
Лукьянова Алиса, Суворова Екатерина, Гущина Мария