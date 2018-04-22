Тарковский в катакомбах лютеранской церкви: в "Петрекирхе" играют "Сталкера"

В "Петрикирхе" петербургские актёры показали постановку "Сталкеры", сменив привычную театральную сцену на полуразрушенный подвал.

Гуляя по центру Северной столицы, наверняка многие из нас обращали внимание на Лютеранскую церковь, расположенную на Невском проспекте. Но все ли знают, что в её стенах с огромным успехом проходят спектакли? Так, например, и 20-го апреля в катакомбах "Петрикирхе" показали постановку "Сталкеры".



Уникальное и загадочное место, выбранное для игрового пространства, вызывающее и без того массу ощущений и ассоциаций, соединяется с невероятными текстами и игрой петербургских артистов.



"Сталкеры" — Спектакль, посвященный культовому фильму Андрея Тарковского - стал лауреатом известной театральной премии "Прорыв". Борис Павлович, Женя Анисимов и Александр Машанов сыграли Профессора, Сталкера и Писателя.



Актёры поделились с нами своими мыслями о необычном месте, выбранном для спектакля.

Замечательное пространство. Оно создано для того, чтобы играть здесь Тарковского. Собственно, играть ничего не надо - всё уже есть, всё за нас уже сделано рассказал Александр Машанов



Актёры отметили, что показывали постановку и в обычном в зале. Но ни капающая вода, ни тени не создали нужного эффекта: "Чувствуется, что не то. Потому что помещение - это важная составляющая, четвёртый участник нашего проекта"



Выходя из привычного театрального пространства, герои вместе со зрителем перемещаются в пространства зоны, съемочной площадки, разрушенной церкви и, наконец, встречи с самим собой.



Лукьянова Алиса, Суворова Екатерина, Гущина Мария