Концерт "Органисты Версальского дворца"

Концерт органиста и клавесиниста Андрей Коломийцева.

В рамках Органного фестиваля в Петрекирхе выступит органист и клавесинист Андрей Коломийцев. В программе вошли произведения Н.Лебег,а Л. Маршана, Ж.-Фр. Дандрие, К.-Б. Бальбатра.

Андрей Коломийцев ― участник различных органных фестивалей и фестивалей старинной музыки. Он является лауреатом и финалистом международных органных конкурсов старинной музыки в Голландии (Ляйден) и Италии (Борка-ди-Кадоре и Каррункио). Выступает на площадках в России, Германии, Италии, Франции, Испании, а также ведет преподавательскую деятельность по старинным клавишным инструментам и исторической практике исполнения клавирной музыки XV-XVIII веков. На данный момент он служит органистом лютеранской церкви св. Екатерины в Петербурге.

Место: Петрекирхе (Невский проспект, 22-24)

Фото: vk.com/petrikirchespb