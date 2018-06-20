С 1 июля в Петербурге повысят тарифы на ЖКХ

Во втором полугодии цены на электричество поднимутся на 6,2%, на воду – на 7,5%.

С июля 2019 года петербуржцев ждет повышение тарифов ЖКХ. Такой ответ вице-губернатор Петербурга Максима Шаскольский на запрос лидера регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марины Шишкиной.

Во втором полугодии цены на электричество поднимутся на 6,2%, на воду – на 7,5%. За весь 2019 вода подорожает на 10%, а электричество на 8,1% (по сравнению с 2018 годом). Смольному придется повышать тарифы по требованию ресурсоснабжающих организаций.

Ранее Смольный предупредили, что повышение тарифов увеличит и количество должников. В конце 2018 администрация города заявила, что максимально в первом полугодии поднимут тарифы на ЖКХ на 1,7%, во втором полугодии – на 4,3. Однако, по подсчетам эсеров, с начала года тарифы в среднем выросли на 11,6%.

Ранее на Piter.TV: Все больше Петербуржцев предпочитают оплачивать квитанции ЖКХ через Интернет.

Фото: Piter.TV