Все больше Петербуржцев предпочитают оплачивать квитанции ЖКХ через Интернет

По мнению сотрудников вычислительного центра, через 10-15 лет 98% плательщиков перейдут на онлайн-сервисы.

Эксперты ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" провели анализ тенденций изменения популярности каналов платежей. Как оказалось, еще четыре года назад услуги ЖКХ с помощью Интернета оплачивали только 1,5% плательщиков. Подавляющая часть (98,5%) оплачивали квитанции в пунктах приема.

На сегодняшний день, доля оплаты через Интернет выросла в 1,5 раза. Уже 10% оплачивают квитанции ВЦКП через онлайн-сервисы:

Мы постоянно совершенствуем онлайн-сервисы для наших клиентов и жителей города, это одна из приоритетных задач для ВЦКП. Существенный рост платежей через интернет свидетельствует об удобстве и безопасности сервиса. Сегодня на сайте ВЦКП петербуржцы могут без регистрации и без комиссии оплатить квартплату, завести данные приборов учета и получить максимум информации по лицевому счету в личном кабинете, получить оперативный ответ специалиста на интернет-форуме, заказать клининговые и ремонтные услуги через приложение ЖКХ+ ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"

В отделе развития вычислительного центра ГУП ВЦКП считают, что через 10-15 лет оплачивать квитанции онлайн будут 95% плательщиков.